Stegla zima u Srbiji, ledeni talas ne popušta! Meteorolozi najavili debeli minus, a biće i snega!

U nedelju i dalje vrlo hladno, ali ipak uz manji porast dnevnih temperatura u odnosu na subotu. Na severu Srbije suvo sa sunčanim intervalima, a u zapadnim, centralnim i južnim predelima oblačnije sa povremenim snegom. Duvaće umeren do pojačan severni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -12°C do -6°C, a maksimalna od -5°C do 0°C. Beograd: U nedelju i dalje vrlo hladno, ali ipak uz manji porast dnevne temperature. Biće suvo uz promenljivu