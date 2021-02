U Srbiji danas promenljivo oblačno, hladno

Politika pre 2 sata

U Srbiji se danas očekuje promenljivo oblačno i hladno vreme, sa dužim sunčanim intervalima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U planinskim predelima i na jugu oblačno, mestimično sa snegom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od -12 do -8 stepeni, najviša od -5 do 0. U Beogradu takođe promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od -10 do -8, najviša oko -2 stepena. U ponedeljak i utorak pretežno sunčano. U sredu naoblačenje s padavinama, kišom i snegom, najpre na severu. Do kraja perioda