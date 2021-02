Đerić nije zadovoljio: Vanja Guša novi trener FMP-a

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

KOŠARKAŠKI klub FMP iz Železnika saopštio je večeras da je za novog trenera kluba imenovan Vanja Guša.

Guša će to mesto preuzeti od Bojana Đerića, koji je privremeno obavljao tu funkciju od odlaska Vlade Jovanovića na klupu Cibone, preneo je sajt kluba. Đerić će ostati u FMP-u kao pomoćni trener Guši, navodi se u saopštenju. Sa FMP-om Guša je već sarađivao, a dva puta je osvojio juniorsku Evroligu sa timom iz Železnika. Guša je u periodu od 2017. do 2019. godine bio trener ekipe Zlatibor iz Čajetine, sa kojom je došao do završnice Kupa Radivoja Koraća i Superlige