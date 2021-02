Tragedija u kongu: Potonuo brod, najmanje 60 poginulo

Blic pre 4 sati

Vlasti Demokratske Republike Kongo (DRK) saopštile su da je najmanje 60 ljudi poginulo, a stotine drugih se vode kao nestali, nakon što je preopterećeni brod koji je plovio noću potonuo na reci Kongo, prenosi britanski Gardijan.

List piše da je ministar za humanitarna pitanja DRK Stiv Mbikaji saopštio da se na brodu koji je plovio iz Kinšase do Mbandake nalazilo više od 700 ljudi, ali da je do sada pronađeno samo 300 preživelih nedaleko od mesta nesreće u provinciji Maj-Ndombe na zapadu Konga. On je potvrdio da je glavni uzrok potonuća previše putnika i tereta na brodu, dodajući da je i noćna plovidba takođe delom odgovorna za ovu tragediju, prenosi Gardijan. Britanski list navodi da su