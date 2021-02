Popović: Prva faza u proizvodnji ruske vakcine za tri meseca

Dnevnik pre 45 minuta | Tanjug

BEOGRAD: Ministar inovacija u Vladi Srbije Nenad Popović izjavio je jutros da očekuje da prva faza u proizvodnji ruske vakcine Sputnjik V u Srbiji počne za tri meseca.

Popović je, gostujući na TV Prva, preciziao da će prva faza obuhvatati transport iz Rusije, punjenje, pakovanje i distribuciju vakcine. Kada je reč o drugoj fazi proizvodnje, osnosno o punom ciklusu proizvodnje, on bi mogao da počne do kraja godine, naveo je Popović. On je objasnio da je za to potrebna nabavka najbolje opreme koja bi zadovoljavala najviše standarde za proizvodnju vakcina i dodao da i Rusija tu opremu uvozi iz Nemačke i Francuske i da se sada na tu