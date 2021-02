Uhapšen osumnjičeni za ranjavanje muškarca u Aranđelovcu

RTS pre 6 sati

Policija u Aranđelovcu uhapsila N.B , zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Sumnja se ,da je on sinoć ispred jednog ugostiteljskog objekta u Aranđelovcu, nakon verbalne rasprave, iz pištolja za koji ne poseduje odobrenje nadležnog organa, pucao u nogu muškarca, i naneo mu tešku telesnu povredu, a zatim se udaljio sa lica mesta, saopštila je policija. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu.