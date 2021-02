"Neće biti laka vremena za dijalog" - Dačić: Najvažnije da sačuvamo mir

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

PREDSEDNIK Skupštine Srbije i lider SPS Ivica Dačić kaže da ga nije iznenadila izjava Aljbina Kurtija, koji je rekao da prioritet buduće prištinske vlade neće biti dijalog Beograda i Prištine.

On je za TV Pink naglasio da neće biti laka vremena za dijalog, ali da je najvažnije da se sačuva mir. - Srbi su pokazali jedinstvo na izborima. To znači da možemo da vodimo ozbiljnu politiku podrške srpskom narodu. Ako nema Srba na KiM taj problem gubi na aktuelnosti. Gotovo svi Srbi na KiM glasali za Srpsku listu. To pokazuje poverenje u Srpsku listu, koja je oličenje veze sa Beogradom - naveo je Dačić. Upitan da prokomentariše čestitku ambasadora SAD u Prištini