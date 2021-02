Belekspo centar: Vakcinacija se nastavlja, danas za 2.200 ljudi

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD: Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kazao je da je, prema najavama, za danas planirano da 2.200 ljudi bude vakcinisano u Belekspo centru na Novom Beogradu.

On je naveo da je do sada u Srbiji 946.000 ljudi u procesu imunizacije, a da je revakcinisano 306.332. "U toku današnjeg dana je planirano da prvu dozu vakcine primi još 19.132, a da revakcinisano bude 50.252. To znači da ćemo danas dati više od 70.000 doza vakcine na nivou cele zemlje", kazao je Đerlek za RTS. Đerlek je dodao da je Srbija odradila 80 odsto prve faze i 45 odsto druge faze vakcinacije. Po prioritetima, na vakcinaciju dolaze iz sektora prosvete,