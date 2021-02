Vučić primio akreditivna pisma novih ambasadora Rumunije i Kanade: Predsednik izrazio zahvalnost za podršku

Kurir pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Kanade Džajlsa Normana i poželeo mu dobrodošlicu, istakavši da na dužnost u Beogradu stupa u godini kada Srbija i Kanada obeležavaju značajan jubilej - 80 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa.

Predsednik Vučić i ambasador Norman su konstatovali da je jubilej ujedno i prilika za jačanje političkog dijaloga i podsticaj za razvoj partnerstva i srpsko-kanadskih veza u svim oblastima. Vučić je izrazio zadovoljstvo što se povećava priliv kanadskih investicija, jer to znači da se srpsko tržište pokazalo kao dobro mesto za ulaganje, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Srbije.