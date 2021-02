Danas znatno toplije, ali ne zadugo: Popodne nas čeka obrt, evo kakvo će vreme biti u Srbiji

Večernje novosti pre 4 sati | Tanjug

DANAS se u centralnim i južnim predelima Srbije očekuje umeren mraz, a u većini krajeva temperature od -10 do -5, dok se na jugu zemlje ponegde očekuje i jak jutarnji mraz, od -15 do -10 stepeni, lokalno i niže.

Tokom dana toplije, promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Najniža temperatura od -15 do -1, najviša od 4 do 10 stepeni. I u Beogradu ujutro slab mraz, pre podne umereno oblačno, od sredine dana jače naoblačenje, posle podne sa slabom kišom. Vetar pre podne slab, južni i jugoistočni, od sredine dana u skretanju na umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura oko -1, najviša oko 9 stepeni. U narednih sedam dana, u celoj zemlji umereno do potpuno