"Samo smo radili svoj posao": Vučić za nemački "Bild" govorio o uspehu Srbije u vakcinaciji stanovništva

Večernje novosti

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da do kraja februara Srbija želi da vakciniše 15 do 20 odsto stanovništva, te dodao da u našem regionu druge zemlje još nisu dobile nijednu dozu vakcine, i to ne njihovom krivicom, jer su se oslonile u potpunosti na Kovaks program EU.

ada gledaju na nas, očekuju sve od nas i dobiće to od nas - najavio je Vučić u intervjuu nemačkom "Bildu". Na pitanje kako je Srbija, za razliku od EU, to tako brzo uspela, on je kazao da je Srbija veoma rano vodila razgovore sa svima koji proizvode vakcine i koji žele da je nabave. - Najpre smo platili dva miliona evra Briselu za razvoj vakcine. Poređenja radi Bugarska, koja je članica EU, platila je samo 100.000 evra. Pet miliona smo uplatili u Kovaks program