Trećina pripadnika oružanih snaga ne želi vakcinu

Vašington -- Zvaničnici američkog Ministarstva odbrane saopštili su da je oko trećina pripadnika oružanih snaga odbila da primi vakcinu protiv korona virusa.

General-major Džef Taliafero je ovaj podatak izneo pred američkim Kongresom. On je rekao da oko dve trećine pripadnika oružanih snaga prihvata vakcinu, ali je podvukao da su to samo prvi podaci koje ima Pentagon. Portparol Pentagona Džon Kirbi rekao je da nema detaljnih podataka vezano za vakcinaciju medju pripadnicima oružanih snaga. On je potvrdio da je 916.000 pripadnika vojske SAD primilo vakcinu protiv korona virusa. Nivo odbijanja je sličan onom koji je u