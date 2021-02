"Velika je čast i veliko iskustvo igrati protiv Đokovića"

B92 pre 1 sat

Pričaće se dugo o Aslanu Karacevu i njegovim partijama na Australijan openu.

Kao kvalifikant stigao je do polufinala Grend slema, što niko nije uspeo pre njega. Pobedama nad Gerasimovim, Dimitrovim, Ože-Aljasimom i Švarcmanom upisao se u istoriju. Ipak, stao je na pretposlednjoj prepreci ka tituli, a to je bio apsolutni šampion u Melburnu, Novak Đoković. "Bile su ovo sjajne dve nedelje, počeo sam iz kvalifikacija i došao sam do ovde. Velika je čast igrati sa Novakom, veliko iskustvo, sada sam naučio kako je igrati sa njim. Osećam se