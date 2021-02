Bor: Uhapšen zbog sumnje da je ukrao bakarne žice iz fabrike

Dnevnik pre 4 sati | Tanjug

BOR: Policija u Boru uhapsila je S. C. (36) iz Bora zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa.

Kako je saopšteno iz MUP-a, on se sumnjiči da je u proteklih mesec dana sa svojim bratom A. C. (38), koji je juče uhapšen, iz magacina i kruga jedne fabrike ukrao koturove sa bakarnom žicom težine oko 576 kilograma, čija se vrednost procenjuje na oko 250.000 dinara, kao i nekoliko kanti sa farbom. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.