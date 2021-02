Stižu topliji dani: Još samo danas kiša, u subotu prolećne temperature

Vesti online pre 4 sati | RTS

U Srbiji će danas biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije, samo još ujutro i pre podne ponegde na jugu i istoku Srbije kratkotrajne mešovite padavine (kiša i sneg).

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, severozapadni, uveče i u toku noći u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od -4 do 4, najviša dnevna od 7 do 14 stepeni. Narednih dana će biti stabilno, toplije i suvo vreme. U petak suvo i toplije, a slab jutarnji mraz očekuje se samo na jugu zemlje. Tokom dana umereno oblačno sa sunčanim periodima. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, na jugu Banata povremeno i jak. Najniža temperatura od -4 do 4,