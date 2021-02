Primio 2.000 evra da ne podnese tužbu? U Novom Sadu uhapšen Beograđanin osumnjičen za primanje mita

Večernje novosti pre 59 minuta | Lj.P.

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su D. LJ. (55) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično dela primanje mita.

Sumnja se da je on, kao zaposleni u JP „Putevi Srbije“, kako je saopšteno, primio mito u iznosu od 2.000 evra kako ne bi podneo tužbu protiv vlasnika jedne benzinske stanice koja nije plaćala naknadu za korišćenje javnih puteva. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.