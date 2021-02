Dejan Stanković: "Uz Balaševićeve pesme naučio sam da volim" VIDEO

B92 pre 2 sata | Tanjug

Poslednja u nizu poznatih ličnosti koje su se oprostile od Đođa Balaševića je trener Crvene Zvezde, Dejan Stanković.

"Djorđe Balašević je obeležio moje detinjstvo, uneo je mnogo emocija, naučio me je kako se voli, kako se slušaju pesme i kako se u njima mašta", rekao je Stanković. Podsetimo, kantautor iz Novog Sada preminuo je juče u 68. godini, a od njega se opraštaju poštovaci širom bivše Jugoslavije. "Prijatelji me uglavnom zovu Đole… Neprijatelji me ne zovu" "Ne znam koliko sam puta u restoranu iz zadovoljstva naručio pesmu 'Drago mi je zbog mog starog' ili 'Svirajte mi,