Danas pretežno oblačno sa slabom kišom i snegom

Blic pre 26 minuta | Tanjug

U Srbiji se danas očekuje pretežno oblačno, ponegde kratkotrajna slaba kiša, uglavnom na severoistoku, istoku i jugu, a u višim planinskim predelima slab sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Vetar slab, promenljivog smera. Najniža temperatura od -2 do sedam stepeni, najviša do 13. U Beogradu pretežno oblačno s kratkotrajnom slabom kišom, a u toku noći postepeno razvedravanje. Vetar slab, promenljivog smera. Najniža temperatura šest, najviša 11 stepeni. U nedelju ujutro hladno, ponegde slab mraz i magla. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Dnevna temperatura znatno iznad proseka, najviše vrednosti od 13 do 19 stepeni