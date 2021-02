"Nepravedno ostavljen po strani, bez nagrada i odlikovanja" Aleksandra Radović se emotivnom porukom oprostila od Balaševića

Blic pre 2 sata | V.M. , Lj.T.

Đorđe Balašević, čuveni kantautor, napustio nas je danas u 67. godini života.

Aleksandra Radović, pop pevačica, oglasila se povodom njegove smrti. - Otišao je naš Đole... Sigurno na ono mesto za kojim žudimo svi... Gde se dušom samo vidi i živi ljubavlju... Jer je to zaslužio svime što nam je dao. Lečio je naše rane svojim rimama... Učio nas prvim akordima uz "d-moll", zasmejavao sa scene, pa onda dovodio do suza... Pevao satima i satima... To je mogao samo on... - napisala je ona. - Naš pesnik, naša legenda, večiti dečak i zanesenjak...