Eksplozije odjekuju kabulom Najmanje petoro poginulih u tri odvojena napada (video)

Kurir pre 1 sat

U tri odvojene eksplozije u avganistanskoj prestonici Kabulu danas je poginulo najmanje pet osoba, a još su dve ranjene.

Portparol policije u Kabulu rekao je da su se prve dve eksplozije dogodile u razmaku od petnaest minuta, a treća dva sata kasnije, prenosi AP. Niko još nije preuzeo odgovornost za napade i nije poznato šta je izazvalo eksplozije. Većinu bombaških napada u Kabulu poslednjih meseci izazvale su eksplozivne naprave koje su bile pričvršćene za vozila i potom aktivirane daljinskim upravljačem. #BREAKING: Two back to back explosions in Kabul, Afghanistan. First blast took