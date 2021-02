Kurir saznaje: I vladika Atanasije Jevtić ima koronu, prebačen u bolnicu

Kurir pre 32 minuta

Vladika Atanasije Jevtić (83), umirovljeni episkop zahumsko-hercegovački pozitivan je na koronavirus, saznaje Kurir.

Episkop Atanasije Jevtić, prema saznanjima Kurira, ima i upalu pluća. On je primljen na bolničko lečenje u bolnicu u Trebinju.. On, inače, nije bio u Beogradu tokom izbora novog patrijarha jer kao umirovljeni vladika nema pravo glasa, a ije bio ni na ustoličenju patrijarha Porfirija. Da i episkop bački Irinej Bulović ima koronu potvrđeno je je danas, a on se nalazi u izolaciji u Vladičanskom dvoru u Novom Sadu. (Kurir.rs/J.S.S.) Kurir Autor: Kurir