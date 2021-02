Đoković se oprostio od Balaševića: Srećno ti putovanje prema zvezdama

Radio 021 pre 3 sata | FoNet

Srećno ti putovanje prema zvezdama i hvala za stihove, napisao je najbolji teniser sveta Novak Đoković, opraštajući se od legendarnog kantautora Đorđa Balaševića, koji je preminuo u petak.

"Srećno ti putovanje prema zvezdama. Hvala ti za stihove koji ostavljaju veliki trag u večnosti", napisao je Đoković na Instagramu. Uz poruku je objavio i Balaševićev stih: "Ne vredi nam brinuti deco… Sve je to zapisano tamo negde gore u zvezdama…". View this post on Instagram A post shared by Novak Djokovic (@djokernole) Autor: FoNet