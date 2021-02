(Uživo, video) bitka za titulu Novak na spektakularan način osvaja prvi set! Đoković - Medvedev 7:5, 0:0

Kurir pre 7 minuta

Najbolji teniser sveta Novak Đoković učiniće sve da po deveti put u karijeri podigne trofej namenjen šampionu Australijan opena! Njegov rival u velikom finalu je sjajni Rus Danil Medvedev (oko 9.45)

TOK MEČA: Prvi set: 7:5 - NOVAK OSVAJA PRVI SET! Đoković u ključnom momentu pravi BREJK i dolazi do prednosti u velikom finalu Australijan opena. Po ko zna koji put je pokazao da je najbolji kada je to najpotrebnije. Nekoliko spektakularnih poena odigrao je srpski as u ovom gemu, Medvedeva nije spasao ni silovit servis. Nole zasluženo vodi! 6:5 - Ekspresno Novak ponovo stiže do prednosti! Fantastičan gem odigrao je srpski teniser, bez izgubljenog poena dolazi do