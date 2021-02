Nole priznao: ''Ovo je bila riskantna izjava''

Sportske.net pre 56 minuta | Sportske.net, Beta

Srpski teniser Novak Đoković rekao je da je u današnjem finalu Australijan opena i pobedi protiv Danila Medvedeva iz Rusije odigrao najbolji meč na ovogodišnjem turniru i naveo da stariji igrači i dalje vode glavnu reč u muškom tenisu.

Đoković je danas osvojio devetu titulu na Australijan openu, ukupno 18. Gren Slem trofej u karijeri, pošto je pobedio Medvedeva sa 7:5, 6:2, 6:2. On se uoči turnira našalio da neće mlađim igračima prepustiti titulu posle uspešnih godina u Melburnu. Prvi igrač sveta igrao je u devetom finalu u Melburnu i osvojio je deveti trofej. "To je bila riskantna izajva, ali posle svih ovih godina zaslužio sam da mogu to da kažem, da budem samouveren u igru i moj rekord u