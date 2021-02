Snažna poruka Jelene Đoković

Vesti online pre 1 sat | Kurir

Supruga najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića Jelena oduševljena je njegovim devetim trijumfom na Australijan openu.

Jelena nije bila sa suprugom zbog propisanog karantina i kompletne situacije sa pandemijom koronavirusa, ali je zdušno pratila dešavanja sa Rod Lejver arene. “Ovaj čovek!!! Toliko sam ponosna na tebe, amore”, napisala je Jelena Đoković na svom Tviter nalogu. This man!!! So proud of you amore!! @DjokerNole 🏆😍🤩🥳🥳🥳 #AusOpen https://t.co/aTYwLsinEN — Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) February 21, 2021 Novak je u velikom finalu popularnog Ozi opena ubedljivo savladao