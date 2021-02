Novak Đoković osvojio deveti put Australijen open, niko kao on

BBC News pre 1 sat

Reuters Ćoković je pobedio u 82 od 89 mečeva koje je igrao na Melburn parku

Najbolji teniser sveta je u nedelju u tri seta pobedio Rusa Danila Medvedeva 7-5, 6-2 i 6-2 osvojio je devetu titulu na Australijen openu, ukupno 18. grend slem trofej.

Sada zaostaje samo dva za najvećim rivalima - Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom.

Đoković nikada nije izgubio finale Otvorenog prvenstva Australije.

Do nove titule na Australijen openu, srpski teniser je došao sa samo šest izgubljenih setova u sedam mečeva.

Od početka meča, Đoković je držao sve konce igre, potpuno je dominirao, i na psihološkom i igračkom planu, Medvedev je u dva navrata besno udarao reketom o podlogu, iskazujući frustraciju i nemoć.

Šta su rekli Đoković i Medvedev posle meča?

Đoković istakao da se njegova „ljubavna afera" sa Australijan openom nastavlja.

„Mnogo je pomešanih osećanja, otkako smo svi došli u Australiju, povukli smo liniju i ovo je bio uspešan turnir. Želim da zahvalim ovom terenu, 'Rod Lejver Areni', volim te svake godine sve više, a ljubav se nastavlja", rekao je Đoković posle meča.

On je pohvalio organizaciju turnira, nakon obaveznog karantina za sve učesnike i strogih pravila.

„Organizatori treba da budu ponosni na sebe zbog ovoga što su uspeli da urade i dozvole nam da dođemo ovde. Hvala vam što ste omogućili da se ovaj turnir održi", naveo je prvi teniser sveta.

Novi-stari šampion Melburna je biranim rečima govorio o protivniku u finalu.

„On je sjajan momak, sjajna osoba - nekada smo više trenirali zajedno i provodili vremena nego u poslednjih par godina", naveo je Đoković

„Pitanje je trenutka kada ćeš osvojiti grend slem, a ako ti ne smeta sačekaj još par godina", poručio je srpski teniser.

Medvedev je rekao da mu nije lako posle poraza i našalio se da će se tokom izjava truditi da bude bolji nego na terenu.

„Sećam se kada sam bio 500. ili 600. teniser a Đoković prvi, on je za mene bio bog i nisam mislio da će hteti da priča sa mnom, ali on je pričao kao da smo prijatelji i nije se promenio do danas", rekao je Medvedev.

Četvrti igrač sveta danas je prekinuo niz od 20 pobeda, ali je rekao da su protekla tri meseca bila fantastična i da se nada da će uskoro osvojiti prvu grend slem titulu.

(BBC News, 02.22.2021)