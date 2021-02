Vesić: Beograd ne prihvata skraćenje radnog vremena

Blic pre 54 minuta

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić ponovio je večeras da Beograd ne prihvata predloge o skraćenju radnog vremena koji mogu da se čuju ovih dana. "Koliko vidim, jedina mera koja se stalno predlaže jeste da ništa ne radi i da svi sede kod kuće.

To su alibi odluke, jer koliko će biti zaraženih ne zavisi od toga do kada je radno vreme, nego da li se poštuju epidemiološke mere. Ako se mere ne poštuju, možete da se zarazite i u 14 sati, i u 15 sati, i u 16 sati ili u 21 sat. Ako se mere poštuju, nevažno je do kada se radi", rekao je Vesić. Naveo je da se njegovim mišljenjem slažu svi gradonačelnici u Srbiji i svi koji se razumeju u ekonomiju, ali da, kako je rekao, niko to ne sme da kaže. "Ja smem i hoću, jer