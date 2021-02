Dostupna građanima: Od sutra vakcina AstraZeneka u svim opštinama u zemlji

Kurir pre 1 sat

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović izjavio je danas da će od utorka u svakom delu Srbije biti moguća vakcinacija .

On je kazao da će danas vakcine biti poslate u svaku opštinu i da će od sutra građani koji to žele, moći da prime vakcinu protiv korona virusa ovog proizvođača. Jovanović je kazao i da se vakcina daje u dve doze, od kojih se druga doza prima posle 12 nedelja. Do sada se za vakcinaciju prijavilo 1,08 miliona građana, rekao je Jovanović i dodao da prioritet prilikom vakcinisanja imaju stariji od 75 godina i oni koji ne mogu da izlaze iz svojih kuća. (Kurir.rs/