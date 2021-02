Šta kad ne dođete na revakcinaciju u određenom terminu: Direktor Kancelarije za IT i eUpravu objašnjava proceduru ako zakasnite

Kurir pre 44 minuta

Prof. dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu, rekao je da će vakcinacija AstraZeneka vakcinom, čije su prve doze stigle juče ujutru, početi već sutra širom Srbije. - Vakcinacija AstraZenekom počinje odmah, zahvaljujući logističkom sistemu koji smo uspostavili, one već danas putuju do svake opštine i grada u Srbiji.

Građani će već sutra od Leskovca, Vranja do Subotice i Sombora moćida prime vakcinu AstraZeneke. Revakcinacija kineskom vakcinom može se obaviti već posle dve nedelje, Fajzerovom vakcinom obavlja se tri nedelje nakon primljene prve, a ruskom posle 28 dana. Kada je reč o revakcinaciji oksfordskom vakcinom, kako Jovanović kaže, tu je situacija malo specifična. - Prvi put imamo vakcinu gde se druga doza daje posle tačno 12 nedelja. Mi ćemo građane podsećati SMS-om i