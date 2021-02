Đoković o povredi: Nije strašno, ali čeka me period mirovanja

Politika pre 2 minuta

MELBURN – Snimak na magnetnoj rezonanci pokazao je da je oštećenje mišića sada veće, u prvi mah bilo je 17 milimetara, a jutrošnji pregled je pokazao da je poraslo na 25 milimetara.

Nije ništa strašno, ali lekari su mi rekli da me čeka period mirovanja”, rekao je najbolji teniser sveta Novak Đoković. Đoković je, dan nakon osvajanja devete titule na Australijan openu, u tradicionalnom šampionskom razgovoru sa novinarima istakao kako je svestan da postoje ljudi koji će uvek sumnjati u ono što govori ili radi. „I to je u redu, pomirio sam se s tim da ne mogu baš svakog da učinim zadovoljnim. Da li me to frustrira? Naravno, imam i ja emocije kao