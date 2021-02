Krizni štab zaseda u sredu

RTV pre 14 minuta | Tanjug

BEOGRAD - Sednica Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa, na kojoj će biti analizirana aktuelna epidemiološka situacija, biće održana u sredu, 24. februara, potvrđeno je Tanjugu u vladi. Sednica će biti održana u 8 sati ujutru.

Prethodnih dana pojedini članovi Kriznog štaba upozoravali su da bi moglo da dođe do pooštravanja mera, ukoliko epidemiološka situacija nastavi da se pogoršava. Epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon rekao je ranije danas da je epidemiološka situacija i dalje nepovoljna i da se "ukupna situacija pogoršava". "Mi iz medicinskog dela Kriznog štaba ne možemo da gledamo kako nam se pune bolnice i to sad znatno brže. To se na kraju završava vrlo teškim, pa