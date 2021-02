Danil Medvedev priznao svojima: Znate šta, osećao sam se kao nadal! Rus je sjajan tip, posle duela sa Novakom Đokovićem je shvatio - "Nije realno, verujem u sebe, ali..."

Blic sport pre 1 sat | Dr. P.

Ruski teniser još jednom je prokomentarisao dvoboj sa Novakom Đokovićem u finalu Australijan opena.

Srbin je relativno lako savladao Rusa sa 7:5, 6:2, 6:2 i tako osvojio Australijan open po deveti put. Medvedev je u meč za trofej ušao kao veliki optimista, jer do te nedelje vezao 20 uzastopnih pobeda! Nije samo on, mnogi su se ponadali da će on da okonča vladavinu u Australiji. - Svrstao bih Novka u Top 3 najteža protivnika koja sam imao u karijeri. Kada igrate protiv članova “velike trojke”, ako su u komfornoj zoni, oni su mnogo bolji od nas ostalih - rekao je