Đerlek: Došle su na naplatu žurke koje su organizovane

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je danas da je pogoršanje epidemiološke situacije rezultat žurki koje su organizovane proteklih dana.

"Počeo je ponovo da raste broj zaraženih, i to su velike brojke. Došle su na naplatu žurke. Moramo obratiti pažnju da što pre zaustavimo pogoršanje stanja", kazao je on za TV Hepi. Đerlek očekuje da će krajem juna Srbija biti blizu kolektivnog imuniteta što se tiče virusa korona i da će do tada biti vakcinisano oko 2,5 miliona stanovnika. "Do sada smo revakcinisali 456.584 građana. Siguran sam da ćemo do 1. maja imati 1,4 miliona ljudi koji su primili obe doze