Proleće u zimu – do 20 stepeni, iznad proseka za februar

RTS pre 3 sata

Ujutru ponegde mraz i magla, ali tokom dana pretežno vedro i još malo toplije. Jutarnja temperatura od -2 do 6, najviša dnevna iznad proseka, od 14 do 20 stepeni.

Ujutro ponegde magla i slab mraz. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 6, a najviša od 14 do 20 stepeni. Sutra će u nižim predelima biti malo svežije uz duže zadržavanje magle i niske oblačnosti. U brdsko-planinskom području pretežno sunčano. Vetar slab, promenljivog smera. Najniža temperatura od 0 do 6, a najviša od 8 do 15 stepeni. U četvrtak ujutro mestimično magla ili niska oblačnost. U