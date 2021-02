Đerlek: Krajem juna bićemo blizu kolektivnog imuniteta

RTV pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD - Državni sekretar ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek očekuje da će krajem juna Srbija biti blizu kolektivnog imuniteta što se tiče virusa korona i da će do tada biti vakcinisano oko 2,5 miliona stanovnika.

On je za TV Hepi rekao da je naredna četiri meseca važno da se svi pridržavaju svih epidemioloških mera - maska, distanca, higijena ruku... "Do sada smo revakcinisali 456.584 građana. Siguran sam da ćemo do 1. maja imati 1,4 miliona ljudi koji su primili obe doze vakcine, a do kraja juna oko 2,5 miliona. MI smo krajem juna blizu kolektivnog imuniteta", rekao je Đerlek. On je naveo da zabrinjava to što raste broja zaraženih pacijenata, ali i da se tek danas očekuju