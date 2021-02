Još jedan sunčan dan: Pre podne magla i oblačno, pa sledi razvedravanje: U toku dana do 16 stepeni

Blic pre 14 minuta

U Srbiji će sutra ujutru i pre podne u nizijama, po kotlinama i dolinama reka biti magle ili niske oblačnosti, ali će od sredine dana biti pretežno sunčano.

Tokom noći uslediće ponovo formiranje magle. U brdsko-planinskim predelima sutra će biti sunčano tokom celog dana, prognoza je RHMZ. Vetar će biti slab, promenljiv, uz jutarnju temperaturu od 0 do sedam i najvišu dnevnu od 11 do 16 stepeni. U Beogradu će ujutru i pre podne biti magle ili niska oblačnost, a od sredine dana pretežno sunčano, uz promenljiv, slab vetar. Jutarnja temperatura od tri do šest, najviša dnevna oko 13 stepeni. Prema izgledima vremena do 3.