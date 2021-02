Uživajte u prolećnim temperaturama, od vikenda zahlađenje: Danas do 16 stepeni, a u subotu sneg

Kurir pre 1 sat

U Srbiji će ujutru i pre podne u nizijama, po kotlinama i dolinama reka biti magle ili niske oblačnosti, ali će od sredine dana biti pretežno sunčano.

Tokom noći uslediće ponovo formiranje magle. U brdsko-planinskim predelima biće sunčano tokom celog dana, prognoza je RHMZ. Vetar će biti slab, promenljiv, uz jutarnju temperaturu od 0 do sedam i najvišu dnevnu od 11 do 16 stepeni. Prema izgledima vremena do 3. marta, u četvrtak i petak biće pretežno sunčano i toplo, a magla koja se ujutru očekuje u nižim predelima ponegde se može i duže zadržati tokom prepodneva. U toku noći između petka i subote doći će do