1. marta počinje međustranački dijalog

Od 1. marta počeće međustranački dijalog u Srbiji, najavio je predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić.

On je rekao da će 1. marta održati video konferenija na kojoj će pored njega učestvovati predsednik Spoljnopolitičkog komiteta EP Dejvid Mekalister i četvoro evropskih posrednika. To se smatra početkom aktivnosti na međustranačkom dijalogu, rekao je Dačić za RTS upitan da prokomentariše najavu izvestioca EP za Srbiju Vladimira Bilčika da će će 1. marta početi međupartijski dijalog, uz posredstvo evropskih parlamentaraca. "Oni (Evropski parlament) to smatraju na