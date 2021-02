Uhapšen, izazvao i požar

B92 pre 1 sat | Tanjug

Beograd -- Uhapšen V. M. (36) zbog sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i izazivanje opšte opasnosti.

Policija je pretresom stana u Beogradu, koji osumnjičeni koristi, pronašla oko 300 grama marihuane, navodi se u saopštenju. Takođe, sumnja se da je on 15. januara izazvao požar u jednom noćnom klubu u opštini Savski venac. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnim tužilaštvima.