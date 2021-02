Proleće u februaru: Očekuje nas sunčan dan, temperatura i do 20 stepeni

Blic pre 2 sata

U Srbiji će danas biti sunčano i natprosečno toplo, uz slab vetar promenljivog smera, a samo ujutro u nižim predelima i duž rečnih dolina, mestimično će biti magle, koja će se ponegde zadržati i pre podne.

Jutarnja temperatura biće od minus dva do sedam, najviša od 15 do 20 stepeni, prognoza je RHMZ-a. U Beogradu će biti sunčano uz slab vetar promenljivog smera, samo ujutro u nižim delovima grada ponegde kratkotrajna magla. Jutarnja temperatura oko sedam, na periferiji grada od jedan do četiri stepena, a najviša dnevna oko 18. U petak će još biti pretežno sunčano i toplo, a magla koja se ujutru očekuje u nižim predelima, ponegde se može zadržati i pre podne. U subotu