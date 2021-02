Petak sunčan i topao do 20 stepeni

Dnevnik pre 4 sati | Tanjug

BEOGRAD: Sutra će biti sunčano i natprosečno toplo, samo ujutro u nižim predelima i duž rečnih dolina mestimično magla ili niska oblačnost.

Vetar slab, promenljiv, uveče severni i severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura od -3 do 8 stepeni, najviša od 16 do 21 stepen. I u Beogradu sutra sunčano i natprosečno toplo, samo ujutro na periferiji je moguća magla. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 4 do 8, najviša dnevna oko 20 stepeni. U subotu postepeno naoblačenje sa severa uz osetniji pad temperature, umeren i jak severozapadni vetar i slabu kišu ponegde, a uveče slab sneg je moguć