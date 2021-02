Dačić jasan: Ne postoji spisak stranaka za dijalog, nisam previše zaljubljen u to da neko Srbiji deli lekcije iz inostranstva!

Kurir pre 1 sat

Ja sam učestvovao i u onom 1992. kad je Milošević bio predsednik

BEOGRAD - Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da ne postoji spisak političkih stranaka koje će učestvovati u međustranačkom dijalogu, niti ga je, kaže, neko pravio, ali navodi da će format sada biti drugačiji u odnosu na prethodno vođene razgovore. "Sada spisak mora biti znatno drugačiji, odnosno format bi morao da obuhvati i one stranke koje nisu ušle u parlament i one koje su bojkotovale izbore", rekao je Dačić za Tanjug. On je naveo da će,