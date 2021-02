Godfri:Nadam se poseti Palmera, ali ne sada, zbog Kovid-a

RTV pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD - Ambasador SAD Entoni Godfri izjavio je danas za Tanjug da očekuje dolazak američkog izaslanika za Balkan Metju Palmera, ali da to trenutno ne dozvoljava aktuelna epidemiološka situacija.

„Nadam se da će moj veliki prijatelj Palmer doći u Srbiju, ali se bojim da situacija zbog Kovid-a u SAD i Srbiji trenutno to ne dozvoljava. Bolje je da se ta poseta organizuje nešto kasnije“, rekao je on komentarišući navode medija da, uz Lajčaka, uskoro u Beograd stiže i Metju Palmer. „Novosti“ danas pišu, pozivajući se na nezvanična saznanja da Brisel i Vašington pripremaju pisane zahteve Beogradu u kojima će se Srbiji staviti do znanja da mora da prizna Kosovo