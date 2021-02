Beograđani pripremite zalihe: Delovi grada će biti ceo dan bez vode

Večernje novosti pre 5 sati | Tanjug

ZBOG planiranih radova na vodovodnoj mreži na Vračaru, sutra od osam do 22 sata vodu neće imati pojedini potrošači u toj opštini.

Bez vode će ostati potrošači u ulicama Gospodara Vučića (od Vojvode Prijezde do Pčinjske) i Mihaila Gavrilovića (od Vojvode Hrvoja do Gospodara Vučića), navodi se na sajtu JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija". Dodaje se da su istog dana planirani radovi i na opštini Grocka gde će, od osam sati do ponoći, bez vode biti potrošači u naselju Vinča, ulici Save Kovačevića, Drenjačkoj sa prilazima i Maršala Tita – naselje Leštane, kao i u naselju Ritopek (iza