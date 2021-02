Da li se uvode Kovid pasoši: Lideri odlučuju o budućnosti putovanja po Evropi

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

LIDERI EU su počeli sa video konferencijom na kojoj razmatraju najnovija dešavanja u borbi protiv pandemije Kovid-19, a posebnu pažnju privlači rasprava i moguće donošenje odluke o uvođenju takozvanih "kovid pasoša".

Današnji, prvi dan video konfrencije EU lidera, biće posvećen u potpunosti situaciji sa pandemijom Kovid-19. Na njemu je uvodnu reč imao predsednik Evropskog parlamenta Dejvid Sasoli. We cannot go backwards. We need to develop a truly European health policy, with clearly defined competences for the EU institutions. We cannot allow bilateral agreements and vaccine nationalism. Modifying the Treaties can no longer be a taboo. #EUCO pic.twitter.com/K6VqdVPzBg — David