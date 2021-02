Lončar: Novim merama ćemo ciljati one što ih krše

Danas pre 4 sati | Piše: Beta

Oni koji ne poštuju epidemiološke mere moraju da znaju da direktno utiču na zdravlje građana, dovode ljude u bolnice, na respiratore, do smrtnih slučajeva i sigurno ćemo ih sve sankcionisati, poručio je danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar, i dodao da Krizni štab merama „cilja“ one što ih krše, a ne one koji ih se pridržavaju.

Lončar je u Skupštini Srbije rekao da će Krizni štab na sutrašnjoj sednici doneti mere koje će „sprečiti izvor širenja zaraze, a da pritom ne diramo one koji ih se pridržavaju“ i najavio rigorozne inspekcijske kontrole. Ocenio je da je povećan broj zaraženih i hospitalizovanih posledica onoga što se dešavalo na Kopaoniku i Zlatiboru, kao i na događajima gde je bilo više ljudi nego što je dozvoljeno, a nisu se pridržavali mera. Svima koji organizuju takve događaje i