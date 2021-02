Kafići i tržni centri za vikend rade do 14 sati

Politika pre 1 sat

Tokom predstojećeg vikenda ugostitelji i tržni centri radiće do 14 sati, odlučio je Krizni štab, saznaje Tanjug u Vladi Srbije.

Nova sednica Kriznog štaba biće održana u ponedeljak, na kojoj će biti razmatrani efekti ove odluke. Prema informacijama Tanjuga, prehrambene prodavnice za vikend će raditi kao i do sada, do 21 sat. Štab je odlučio da medicinske i veterinarske ordinacije, laboratorije i apoteke i za vikend rade uobičajeno, dok će na benzinskim pumpama posle 14 sati moći samo da se toči gorivo. Uslužne delatnosti, poput frizera, kozmetičara, radiće kao i do sada. Dostava hrane