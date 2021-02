Sirija osudila američke napade na istoku zemlje

Vesti online pre 2 sata | Tanjug, Vesti online

Sirija je danas osudila američke vazdušne napade na objekte za koje Pentagon kaže da pripadaju proiranskoj miliciji, opisujući ih kao negativnu indikaciju za politiku nove američke administracije.

Sirijsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je to “kukavički” napad protiv međunarodnog prava i upozorilo da će to dovesti do eskalacije u regionu, prenosi Rojters. Američka vojska izvela je vazdušne napade u istočnoj Siriji po nalogu predsednika Džoa Bajdena. U napadima je poginulo najmanje 17 osoba, saopštili su danas sirijski izvori, dok je pripadnik proiranske milicije rekao za AP da je nastradao jedan njihov član, a da ih je nekoliko ranjeno. Ovaj