Saigrači hvale Bjelicu

B92 pre 1 sat | B92

Nemanja Bjelica bio je solidan u pobedi Sakramento Kingsa.

Igrao je samo 12 minuta i postigao osam poena. Najvažnije za njegov tim, pogodio je polaganje za pobedu i Sakramento je slavio protiv Detroita sa 110:107. "On je uvek spreman, to je njegova najveća vrlina. Nebitno je što nije igrao. Nije bitno koliko utakmica propusti i koliko minuta igra, on uđe, odigra odlično i pomogne nam da pobedimo. Ne može bolje od toga", rekao je Marvin Begli. Rašon Holms imao je sličnu izjavu. "Bjeli je suvi profesionalac, sjajan saigrač.