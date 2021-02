Direktor Kancelarije za KiM: Novčana pomoć Srbima verovatno u maju

Novi magazin pre 2 sata | Beta

Direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je izjavio da će novčana pomoć Srbima na Kosovu najverovatnije biti isplaćena u maju.

On je za RTS naveo danas da bi petočlana porodica dobila izmedju 500 do 700 evra, u zavisnosti da li neko u porodici radi ili ne. "Svaki nezaposlen Srbin na KiM dobije 200 evra pomoći, dok će svako dete i svaki drugi naš čovek na prostoru Kosova i Metohije dobiti 100 evra... Procenjuje se da ima negde oko 13.000 nezaposlenih. Postoje ljude koji su nezaposleni, a nisu se prijavili na birou. Predstoji taj deo koji se odnosi na pripremu svega onoga da bi došlo do